Ефимов сообщил, что производство медицинских тест-систем запустят в технополисе «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Производство медицинских тест-систем запустят на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» весной текущего года. Также здесь заработает исследовательская лаборатория. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что развитие площадки технополиса позволит создать 200 новых рабочих мест.

По словам заммэра, производимые в «Алабушево» медицинские тесты будут ориентированы на столичный и региональный рынок. Однако часть продукции планируется экспортировать.

— Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19, — заявил Ефимов.

Он добавил, что предприятие планирует выпускать порядка 12 миллионов тестов в месяц.

Общая площадь предприятия составляет 2,5 тысячи «квадратов». Здесь расположены лаборатории, производственные участки для исследований, разработок и апробаций, а также зоны маркировки и комплектации.

— В настоящее время идет оснащение «чистых помещений». По оценке компании, сумма инвестиций в производственное оборудование составит не менее 400 миллионов рублей, — приводятся в сообщении на официальном сайте мэра Москвы слова главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Ранее стало известно, что крупная российская компания запустит производство вакцин для животных на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» в текущем году.