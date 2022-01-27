Вакцины для животных начнут производить в технополисе «Москва» в 2022 году

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Крупная российская компания запустит производство вакцин для животных на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 27 января.

Он отметил, что мощности предприятия позволят выпускать несколько десятков миллионов доз лекарственного средства ежегодно. Уточняется, что завод планирует производить несколько видов безопасных вакцин для домашних и сельскохозяйственных питомцев и сопутствующие препараты.

— В этом году компания начнет производить вакцины, сыворотки и тест-системы для животных. Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения, — заявил заммэра.

Ефимов подчеркнул, что в 2022 году в технополисе появится не менее десяти новых предприятий. Общий объем инвестиций в проекты превысит 10 миллиардов рублей.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, завод по производству вакцин для животных оснастят современным оборудованием. Также специалисты будут применять в работе инновационные методы.

— Общая площадь цехов составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров, из них четыре тысячи отведено под «чистые помещения». Планируется выпускать свыше 40 различных наименований вакцинных препаратов, — цитирует слова руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что Нанотехнологический центр композитов (НЦК) ОЭЗ «Технополис «Москва» празднует свое десятилетие. Так, он произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2017 году. Этот показатель составляет 85 процентов от всего объема производства кластера новых материалов.