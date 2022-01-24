Резидент технополиса «Москва» произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» празднует свое десятилетие. Так, он произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2017 году. Этот показатель составляет 85 процентов от всего объема производства кластера новых материалов. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 24 января.

Он отметил, что НЦК выпустил уже десятки тысяч композитных изделий. Всего в центре работают 180 высококвалифицированных специалистов.

Одним из основных проектов компании стало производство товаров для строительства крупных объектов транспорта: трасс, мостов, путепроводов и других. Помимо этого, резидент ОЭЗ уделяет особенное внимание атомной и гидроэнергетике, а также участвует в разработке корпусов авиатренажеров и беспилотных летательных аппаратов.

— НЦК снабжает композитными решениями не только Москву и регионы России, но и поставляет продукцию за рубеж. Всего экспортировала товаров на сумму более чем 280 миллионов рублей. В экспортном портфолио более 20 стран мира — от Западной Европы и Азии до Северной и Латинской Америки. Статус резидента особой экономической зоны открывает доступ к преференциям, которые позволяют компании реализовывать свои проекты более эффективно, — отметил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

По его словам, продукцией центра пользуются компании «Росатом», «Русгидро», «Автодор» и многие другие.

До этого стало известно, что кластер медицинских технологий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», а именно компания «Инкоро», планирует увеличить объемы производства на 50 процентов в текущем году.