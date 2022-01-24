Резидент технополиса «Москва» произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей
«Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» празднует свое десятилетие. Так, он произвел продукцию более чем на три миллиарда рублей с момента получения статуса резидента ОЭЗ в 2017 году. Этот показатель составляет 85 процентов от всего объема производства кластера новых материалов. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 24 января.
Он отметил, что НЦК выпустил уже десятки тысяч композитных изделий. Всего в центре работают 180 высококвалифицированных специалистов.
Одним из основных проектов компании стало производство товаров для строительства крупных объектов транспорта: трасс, мостов, путепроводов и других. Помимо этого, резидент ОЭЗ уделяет особенное внимание атомной и гидроэнергетике, а также участвует в разработке корпусов авиатренажеров и беспилотных летательных аппаратов.
— НЦК снабжает композитными решениями не только Москву и регионы России, но и поставляет продукцию за рубеж. Всего экспортировала товаров на сумму более чем 280 миллионов рублей. В экспортном портфолио более 20 стран мира — от Западной Европы и Азии до Северной и Латинской Америки. Статус резидента особой экономической зоны открывает доступ к преференциям, которые позволяют компании реализовывать свои проекты более эффективно, — отметил гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.
По его словам, продукцией центра пользуются компании «Росатом», «Русгидро», «Автодор» и многие другие.
До этого стало известно, что кластер медицинских технологий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», а именно компания «Инкоро», планирует увеличить объемы производства на 50 процентов в текущем году.