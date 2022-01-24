Производство медицинских изделий для урологии увеличат в технополисе «Москва»

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Кластер медицинских технологий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», а именно компания «Инкоро», планирует увеличить объемы производства на 50 процентов в текущем году. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 24 января.

Уточняется, что предприятие специализируется на выпуске расходных материалов для урологии.

— За первые три квартала 2021 года она составила более 36 миллионов рублей. За год компания выпустила более 20 тысяч изделий, поставив их во все федеральные округа России. В текущем году резидент увеличит производство на 50 процентов за счет дооснащения производственных линий под новые продукты. Инвестиционный проект резидента предусматривает объем вложений на сумму 40,6 миллиона рублей, — заявил руководитель ведомства.

Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев добавил, что в настоящий момент инвестиционная программа выполнена на 95 процентов.

— На предприятии выделена зона таможенного контроля, которая позволяет пользоваться таможенными льготами — нулевой таможенной пошлиной и нулевой ставкой НДС, создана комфортная бизнес-среда и действует льготный налоговый режим, — сказал он.

Гендиректор «Инкоро» Андрей Кондратьев уточнил, что виды изделий, которые планируется запустить в ближайшее время, сейчас проходят регистрацию в Росздравнадзоре.

Ранее стало известно, что индустриальный парк «Руднево» представят инвесторам ОЭЗ «Технополис «Москва» в рамках открытого роуд-шоу.