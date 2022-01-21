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ОЭЗ «Технополис «Москва» представит инвесторам один из крупнейших индустриальных парков России

Михаил Алимов

Город
ОЭЗ «Технополис «Москва» представит инвесторам один из крупнейших индустриальных парков России
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Индустриальный парк «Руднево» представят инвесторам ОЭЗ «Технополис «Москва» в рамках открытого роуд-шоу. Об этом в пятницу, 21 января, заявил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Особая экономическая зона «Технополис «Москва» представит потенциальным инвесторам новую площадку «Руднево» — один из крупнейших индустриальных парков России — в рамках открытого роуд-шоу, которое пройдет в гибридном формате. Только первая очередь строительства этого промышленного объекта для высокотехнологичного бизнеса включает 16 корпусов общей площадью более 117 тысяч квадратных метров, — сообщил он.

26 января в 10:00 инвесторам расскажут об уникальности парка и возможном бизнесе, который можно разместить на его территории. Регистрация на мероприятие доступна на сайте столичной ОЭЗ.

Участники шоу обсудят тренды в бизнесе и инвестициях, тему индустриальных парков и государственной поддержки.

В роли экспертов выступят представители Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы и ПФК «Крост», генерального подрядчика по строительству объектов индустриального парка «Руднево».

Накануне сообщалось, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» появится новый фармацевтический завод, который будет выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта и противомикробные лекарства. Он расположится на площадке «Алабушево», а его площадь составит 35 тысяч квадратных метров.

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