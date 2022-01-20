Новый фармацевтический завод появится в технополисе «Москва»

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В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится новый фармацевтический завод, который будет выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта и противомикробные лекарства. Он расположится на площадке «Алабушево», а его площадь составит 35 тысяч квадратных метров.

— Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис «Москва». За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в три раза — сумма превысила 13 миллиардов рублей. Новый фармацевтический завод, строительство которого планируется завершить в 2022 году, будет производить около 80 наименований лекарственных препаратов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выпуск отечественных препаратов позволит уменьшить зависимость от зарубежных поставок. Компания-владелец завода уже четвертый год является резидентом технополиса, поэтому имеет ряд льгот и преференций, которые позволят в быстрые сроки выйти на рынок с качественной продукцией.

— В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 миллиарда рублей, здесь будет создано почти 370 рабочих мест, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он сообщил, что для завода уже проведены работы по устройству инженерных сетей. Специалисты занимаются фасадами здания, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что лекарства для лечения редких заболеваний начнет производить новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». На базе ОЭЗ запустится производство препаратов от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и наследственных недугов.