Препараты от редких заболеваний начнут производить в ОЭЗ «Технополис «Москва»

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Лекарства для лечения редких заболеваний начнет производить новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 10 января.

Он отметил, что на базе ОЭЗ запустится производство препаратов от бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых и наследственных недугов.

— Компания арендовала помещение общей площадью 518 квадратных метров на площадке «Алабушево», которое планирует модернизировать под вторичную упаковку в этом году. На втором этапе реализации инвестиционного проекта, к 2024 году, резидент возведет собственный завод там же в Зеленограде, — заявил руководитель ведомства.

По словам Прохорова, объем инвестиций в проект составит порядка пяти миллиардов рублей.

Уточняется, что новый резидент ОЭЗ планирует выпускать свыше 150 тысяч единиц лекарственных средств ежегодно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Александр Прохоров сообщил, что более половины от всей продукции, которая выпускается в технополисе «Москва», производится в сфере микроэлектроники.