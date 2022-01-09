Более половины продукции резидентов технополиса «Москва» производится в сфере микроэлектроники

Сервис-менеджер компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Анатолий Зорин показывает один из образцов этого оборудования на производстве, которое расположено в «Технополисе «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более половины от всей продукции, которая выпускается в ОЭЗ «Технополис «Москва», производится в сфере микроэлектроники. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, за 2021 год компании получили патенты и товарные знаки более чем по 40 кейсам интеллектуальной деятельности.

Он также уточнил, что в денежном выражении выпускаемая в ОЭЗ продукция микроэлектроники составляет 8,5 миллиарда рублей.

В этой области в технополисе задействованы более 30 предприятий.

Так, например научно-производственный центр «Элвис» в этом году начал выпускать первый в России чип для планшетов «Скиф», а предприятие «Микрон» создало партию первого российского микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V.

В свою очередь, в НИИ молекулярной электроники разработали программно-аппаратный комплекс «Звезда», который защищает информацию в устройствах интернета вещей.

Недавно сообщалось, что порядка десяти резидентов начнут производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 29 декабря.

Он отметил, что объем инвестиций в развитие технополиса составит 10,5 миллиарда рублей. Здесь планируется создать порядка 1,5 тысячи рабочих мест.