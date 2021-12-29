Свыше 10 резидентов запустят производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2022 году

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Не менее 10 резидентов запустят производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в следующем году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 29 декабря.

Он отметил, что инвесторы вложат более 10,5 миллиарда рублей в развитие технополиса и создадут порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест.

— На площадках особой экономической зоны в Печатниках и «Алабушево» в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности, — заявил заммэра.

Глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что большинство резидентов отдают предпочтение сфере медицинских технологий.

—Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников, — цитирует официальный сайт мэра Москвы его слова.

До этого сообщалось, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» инвестировали за три квартала 2021 года 3,7 миллиарда рублей.