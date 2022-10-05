Член банды «Северские» предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в серии преступлений

Фото: СК РФ

Член банды «Северские», которого обвиняют в серии преступлений, предстанет перед судом в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 5 октября.

По ее словам, мужчину обвиняют в участии в банде, а также в совершении серий тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, изготовлением и хранением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Преступное сообщество, в котором предположительно участвовал подсудимый, было создано в мае 1997 года для вымогательства денег у коммерсантов, лоббирования своих интересов и убийств неугодных граждан. Действовала банда вплоть до февраля 2021 года на территории Московской, Ярославской и Костромской областей.

Следствие предполагает, что подозреваемый принимал участие в нападении на кандидата на пост главы Краснозаводского поселения, организованное в июне 2006 года с целью помешать жертве участвовать в выборах. На мужчину напали во дворе дома и избили его металлическим фонарем, в результате чего он потерял сознание. Злоумышленники скрылись с места преступления, а пострадавший из-за полученных травм потерял зрение.

В августе 2008 подсудимый вместе с сообщниками напал на генерального директора частной компании, занимавшейся предоставлением бытовых услуг. Бандиты хотели «убрать» конкурента, дабы обогатиться на переделе местного рынка. Нападавшие избили потерпевшего металлическими трубами и скрылись, побоявшись свидетелей. Прибывшие врачи смогли оказать помощь пострадавшему, и он остался жив.

Через год, в августе 2009 подозреваемый с подельниками напал на коммерсанта, который отказался платить бандитам за «крышу». Следствие считает, что именно обвиняемый несколько раз ударил жертву металлической трубой и нанес травмы, в результате которых мужчина скончался в больнице.

А осенью 2009 подсудимый, сговорившись с другими членами преступного сообщества, убил главаря банды и его знакомую в Костромской области для того, чтобы сменить лидерство в организации.

По этому и другим преступлениям дела сообщников злоумышленника выделены в отдельные производства. Московский областной суд признал их виновными и приговорил к длительным срокам в колонии строгого режима.

В ходе расследования собрано достаточное количество доказательств. Сам обвиняемый признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал все обстоятельства совершенных преступлений. Теперь уголовное дело передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Еще один подозреваемый предстанет перед судом в столице за убийство, которое было совершено более десяти лет назад.