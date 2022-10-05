Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин намерен посвятить свой день рождения, 7 октября, работе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 5 октября.

— У него запланированы рабочие мероприятия, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

В пятницу, 7 октября, Владимиру Путину исполнится 70 лет.

В прошлом году Песков рассказывал, что традиции «проставляться» в день рождения президента России Владимира Путина нет. По его словам, президент редко освобождает этот день от рабочих мероприятий, тем более если в администрации рабочий день.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к нации не планируется. Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию, что на этот день намечено новое обращение Путина к россиянам. Президент якобы должен был высказаться насчет изменения статуса спецоперации на Украине. Песков опроверг эти данные.