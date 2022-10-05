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Песков ответил на вопрос по поводу обращения Путина к россиянам

Елена Самойлова
Политика
Песков ответил на вопрос по поводу обращения Путина к россиянам
Фото: Администрация президента РФ

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к нации не планируется. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 5 октября.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию, что на этот день намечено новое обращение Путина к россиянам. Президент якобы должен был высказаться насчет изменения статуса спецоперации на Украине. Песков опроверг эти данные.

— Нет, это не так. Это фейки, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого стало известно, что президент назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР). Врио губернатора Херсонской области стал Владимир Сальдо, Запорожскую область временно возглавил Евгений Балицкий, а Луганскую народную республику (ЛНР) — Леонид Пасечник.

В этот же день Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о включении новых территорий в состав Российской Федерации. Жители этих регионов признаются гражданами России. При этом желающим отказаться от российского гражданства определен месяц на подачу заявлений.

Дмитрий Песков опровержение Владимир Путин Кремль
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