«Арабы не согласны с Байденом»: почему страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти

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Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить участников организации ОПЕК+ от решения резко сократить объем добычи нефти, которое могут принять на встрече в Вене. Предполагается, что стороны одобрят сокращение добычи нефти как минимум на один–два миллиона баррелей в сутки. Почему члены организации могут принять такое решение и как это отразится на стоимости нефти, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Сокращение добычи нефти

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран ОПЕК+ на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.

— Дело в том, что из-за высоких цен на энергоносители резкого повышения процентных ставок и инфляции многие экономики мира постепенно скатываются в рецессию (замедление темпов экономического роста — прим. «ВМ»). А за рецессией всегда следует уменьшение спроса на нефть. Чтобы быть заранее готовым и не повторить ситуацию 2020 года, ОПЕК+ начинает превентивно уравновешивать объемы предложения в соответствии со спросом, — разъяснил специалист.

Эксперт уточнил, что такое нововведение может привести показатели стран ОПЕК+ по добыче нефти к плановым значениям, то есть к тем, которые могут сейчас добываться в рамках их соглашения.

А ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, в свою очередь, рассказал «ВМ», что на данный момент уровень добычи нефти и так отстает от тех квот, которые страны ОПЕК + сами себе прописали.

— Если будут говорить о сокращении добычи нефти, то, скорее всего, речь будет идти о «бумажном» (биржевом) сокращении. Это будет знаком для Запада, что арабская часть ОПЕК+ не собирается замещать Россию на мировых рынках. Поэтому западным странам не стоит рассчитывать на снижение цены, — пояснил специалист.

Влияние на стоимость

По словам Митраховича, Саудовской Аравией и ее партнерам в лице ОАЭ и Кувейта выгоднее сотрудничать с Россией, чем со Штатами.

— Арабы не согласны с Байденом и не хотят увеличивать добычу нефти. Их не устраивает вот эта линия установки определенной цены на российскую нефть. Но если Россия с Саудовской Аравией поссорятся, то саудиты могут потерять синицу в руках. Для них синица в руках — это сотрудничество с Россией, которое дает возможность удерживать достаточно высокие цены на нефть, — объяснил собеседник «ВМ».

А по мнению Пикина, цены на нефть будут в полной мере зависеть от мирового рынка.

— Нефтяной рынок — глобальный, американцы не могут и не будут продавать нефть дешевле того уровня, что торгуется на бирже. Все привязаны к глобальной цене — никто по какой-то отдельной стоимости вне рынка не продает, — заключил специалист.