Восстание вирусов и вода по цене нефти: Мехди Вафа дал прогноз на 10 лет

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Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа составил прогноз на ближайшие десять лет.

— Питьевая вода будет стоить как нефть. Производители мяса будут вынуждены уничтожать скот из-за заразы. Будет восстание вирусов, бактерий и растений против человечества. То, что веками дарило нам жизнь, будет заражено. Растения станут выделять углекислый газ... Появится новый вирус, мощнее COVID-19... Так Земля будет восстанавливать справедливость, — заявил победитель проекта «Битва экстрасенсов».

Также он рассказал, что позиции России и стран Азии на мировой арене будут крепчать. При этом страны ЕС и США, считает он, потеряют влияние из-за «голода и холода», а также «пропаганды разврата».

Провидец считает, что человечество в будущем «уничтожит само себя». Единственный способ предотвратить конец света — измениться и беречь Землю, передает слова Мехди Вафы StarHit.

Мысли о конце света веками тревожат людские умы. Действительно ли всадники Апокалипсиса уже близко, что указывает на приближение Судного дня и ожидает ли человечество скорый конец — в материале «Вечерней Москвы».