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«Такое поведение не подобает мужчине»: Навка оценила конфликт Плющенко и Ягудина

Юлия Курганова
Спорт
«Такое поведение не подобает мужчине»: Навка оценила конфликт Плющенко и Ягудина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка прокомментировала конфликт между фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

— Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — такое поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать свое превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры, — заявила спортсменка порталу Metaratings.ru.

До этого Плющенко пристыдил Ягудина за ошибки в подсчете медалей, а также заявил, что не собирается соревноваться с ним в рамках ледового шоу, потому что тот «не умеет кататься».

В ответ на это ведущий «Ледникового периода» опубликовал фото, на котором привел статистику медалей, выигранных ими обоими. Но, по мнению Плющенко, данные, приведенные его оппонентом, оказались неверными. Он заявил, что Ягудин живет прошлым, а не занимается работой.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина также прокомментировала конфликт Ягудина и Плющенко.

По ее словам, оба бывших спортсмена являются мастерами своего дела, оба «олимпийские чемпионы и добились многого», но считать, у кого из них больше медалей, Роднина не считает нужным.

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