Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Вакансии главного геолога, программиста и стоматолога-имплантолога стали самыми высокооплачиваемыми в России в октябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

Так, программисту Ruby в Москве предлагают до 350 тысяч рублей. В его обязанности входят программирование новых задач в области e-commerce, покрытие тестами критически важной бизнес-логики и выполнение front/back-задач.

Стоматологу-имплантологу в Астрахани предлагают заработную плату до 300 тысяч рублей. Главный врач офтальмологической клиники в Рязани может получать от 200 тысяч рублей.

До 300 тысяч рублей готовы платить главному архитектору в Казани. Кандидату предстоит проводить градостроительный анализ земельных участков, эскизное проектирование объектов капитального строительства, а также готовить презентации, концепции и графические альбомы.

При этом до 240 тысяч рублей может зарабатывать главный геолог в Усинске. Он должен будет контролировать документирование отдельных техпроцессов и составление актов сдачи скважины по завершении цикла работ, а также участвовать в составлении плана капитального ремонта скважин.

Зарплату в размере 230 тысяч рублей в месяц обещают руководителю юридического департамента в Санкт-Петербурге. Аналогичный доход предлагают на вакансии event-менеджера в автомобильной компании в Москве, сообщает ТАСС.

5 октября сообщалось, что спрос на удаленную работу в Санкт-Петербурге снова вырос. Согласно обновленной статистике, за последние две недели местные работодатели опубликовали свыше 2000 вакансий с постоянной дистанционной работой.