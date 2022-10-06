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«Ставят под угрозу собственную космонавтику»: почему NASA продолжат работу в России

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ставят под угрозу собственную космонавтику»: почему NASA продолжат работу в России
Фото: shutterstock

Национальное космическое ведомство NASA, несмотря на совет Госдепартамента США, не будет сокращать число сотрудников в России. «Вечерняя Москва» решила узнать у специалиста, в рамках каких проектов ведомство продолжило сотрудничество с Россией и что повлияло на их решение остаться.

Как рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров, NASA продолжит работу в России только в рамках одного проекта.

— NASA продолжает работу в России по проекту МКС (Международной космической станции). Хотя изначально заявляли о том, что они к 2024 году закончат сотрудничество с Россией даже по этому проекту, — заметил Абубекеров.

Однако теперь, по словам собеседника «ВМ», их заявления изменились. Это связано с тем, что они осознали потери, которые понесет за собой разрыв сотрудничества с российскими коллегами.

— В случае прекращения деятельности в России они ставят под угрозу собственную непилотируемую космонавтику, так как им придется потопить орбитальные станции, необходимые для работы, — объяснил специалист.

Собеседник «ВМ» заключил: проведя экономические подсчеты, они поняли, что им выгоднее продолжить сотрудничество с Россией.

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