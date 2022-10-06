Владислав Овчинский: В Москве разработали комплекс по изготовлению сырья для утепления труб

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель заливочных машин высокого давления, компания «Полимер-Комплекс» разработала комплекс по изготовлению сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Новое оборудование заменит зарубежные аналоги. Об этом сообщил в четверг, 6 октября, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Задача по замене импортных товаров и оборудования аналогами отечественного производства остается одной из самых актуальных в Москве. В рамках этой работы столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Примечательно, что стоимость новой установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков. Разработка будет интересна огромному числу российских заводов, которые хотят сократить зависимость от зарубежных производителей и использовать в своей работе собственное сырье. Первым заказчиком стало предприятие из подмосковной Коломны, сейчас ведутся переговоры и с другими компаниями, — сказал Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что ежедневно один новый комплекс способен производить около восьми тонн полиола — сырья, используемого для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.

Кроме того, заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования.

По данным компании-производителя, при установке нового комплекса крупные заводы смогут экономить порядка 50 миллионов рублей в год.