Ракова: Завершился прием заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Подошел к концу этап приема заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) социальной сферы «Москва — добрый город». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.

— Четвертый год мы проводим отраслевой конкурс, чтобы НКО своими уникальными услугами могли охватить еще больше москвичей, которым живется труднее других, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что в этом году на грантовую поддержку поступило 489 заявок. Большинство участников запросили средства на проекты помощи семьям, где есть дети и люди с инвалидностью.

Кроме того, предлагались меры по развитию и популяризации здорового образа жизни, волонтерства в социальной сфере, а также культуры благотворительности и взаимопомощи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как город поддерживает людей пенсионного возраста, какие социальные программы действуют для этой категории граждан и почему правительство считает важным заботиться о них.