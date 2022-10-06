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Обращения от ИП и юрлиц начали принимать на горячей линии по вопросам мобилизации в Москве

Полина Долганова
Город
Обращения от ИП и юрлиц начали принимать на горячей линии по вопросам мобилизации в Москве
Фото: Pexels

Функционал спецканала для быстрого рассмотрения жалоб в Москве по вопросам повесток в рамках частичной мобилизации был расширен. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 6 октября.

Теперь на горячей линии рассматривают обращения не только от москвичей, но и их работодателей. До этого подать жалобу могли лишь частные заявители.

Отныне за помощью могут обратиться работодатели, получившие повестки на имя своих работников. Звонки будут приниматься каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 122, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В связи с проведением в России частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в городе заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы создали специальные группы для рассмотрения жалоб россиян по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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