Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

Решение об этом было приняло на внеочередном, XXIV съезде фракции. При этом делегаты единогласно поддержали кандидатуру Токаева на пост главы государства.

Накануне о поддержке действующего президента заявил ряд казахстанских общественных организаций и объединений. Среди них — Гражданский альянс Казахстана, национальная волонтерская сеть, совет генералов, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, молодежное объединение Qazaqstan team и другие.

Сам Токаев на встрече с общественностью 5 октября заявил, что считает правильным баллотироваться не от конкретной организации, а от широкого объединения общественно-политических сил, которые формируют социальную базу проводимых в государстве реформ.

Такое решение, по его словам, позволит «утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений», передает РИА Новости. Внеочередные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.

До этого МИД Казахстана вызвал российского посла в Астане после высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно ситуации с украинским послом Петром Врублевским.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что могут означать такие действия со стороны Казахстана и каково будущее у отношений этих двух стран.