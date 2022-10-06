Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Анастасия Колоскова
В мире
Токаева выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
Фото: Администрация президента РФ

Казахстанская правящая партия «Аманат» выдвинула действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты.

Решение об этом было приняло на внеочередном, XXIV съезде фракции. При этом делегаты единогласно поддержали кандидатуру Токаева на пост главы государства.

Накануне о поддержке действующего президента заявил ряд казахстанских общественных организаций и объединений. Среди них — Гражданский альянс Казахстана, национальная волонтерская сеть, совет генералов, ассоциация ветеранов войны в Афганистане, молодежное объединение Qazaqstan team и другие.

Сам Токаев на встрече с общественностью 5 октября заявил, что считает правильным баллотироваться не от конкретной организации, а от широкого объединения общественно-политических сил, которые формируют социальную базу проводимых в государстве реформ.

Такое решение, по его словам, позволит «утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений», передает РИА Новости. Внеочередные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.

До этого МИД Казахстана вызвал российского посла в Астане после высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно ситуации с украинским послом Петром Врублевским.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что могут означать такие действия со стороны Казахстана и каково будущее у отношений этих двух стран.

Казахстан Выборы Касым-Жомарт Токаев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Ян Арт
Ян Арт

Китай нам продаст далеко не все технологии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не печальтесь заранее

Все мнения
О проекте