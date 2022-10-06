Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть у моря на ноябрьских праздниках

Фото: Pixabay

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники.

Так, эксперты отдали пальму первенства Турции. По данным ассоциации, приобрести путевку на двоих с питанием по системе «все включено» на даты заездов с 25 по 31 октября можно за 87,5 тысячи рублей.

Вторую строчку в рейтинге занимает Египет, где за 10-дневный отдых на двоих нужно заплатить 107 тысяч рублей. Также в первую тройку попали ОАЭ, где отпуск на двоих обойдется в 141 тысячу рублей.

Помимо этого, в список эксперты включили Венесуэлу, Шри-Ланку, Кубу и Таиланд. В АТОР отметили, что предложения на начало и конец октября отличаются в цене.

Наиболее ощутимо подешевели туры в Египет (26 процентов), Турцию (22 процента), Мальдивы (15 процентов) и Таиланд (10 процентов). При этом путевки в ОАЭ, Бахрейн, Катар, на Сейшелы и Шри-Ланку, напротив, стали дороже.

В сфере экскурсионных и городских направлений наиболее доступными на ноябрьских праздниках будут путешествия в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), а также в Сочи, Калининград, Абхазию, Минеральные Воды, Узбекистан и Армению, отмечается на сайте АТОР.

До этого в АТОР сообщили, что Таиланд может попасть в пятерку самых популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Египту, ОАЭ, Турции и Мальдивам.