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Таиланд может стать одним из самых популярных новогодних направлений для россиян

Егор Провоторов
Общество
Таиланд может стать одним из самых популярных новогодних направлений для россиян
Фото: Pexels

Таиланд может попасть в пять самых популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Египту, ОАЭ, Турции и Мальдивам, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Настолько большого всплеска продаж, как в годы, когда на Таиланд в зимний период приходилось 70 процентов годовых бронирований, сейчас ожидать нельзя. Однако и недооценивать потенциал направления не стоит, — отметили в организации.

По словам представителей туристических операторов, спрос на поездки в эту азиатскую страну в настоящее время набирает обороты. Причиной тому стало появление новых, более выгодных, вариантов перевозки. С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет будет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — «Аэрофлот».

Помимо этого туроператоры бронируют места в Бангкок и на Пхукет на самолетах перевозчиков из Казахстана, а также предлагают перелет в Таиланд из турецкой Антальи. Добраться до королевства можно и на стыковочных рейсах, к примеру, через ОАЭ или Катар.

Если бронировать в данный момент, путевка на 10 ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется в 135 тысяч рублей с человека. В настоящее время, утверждает АТОР, это самое выгодное предложение.

Власти Таиланда с 1 июля отменили для всех туристов систему Thailand Pass, в которую выгружались сведения для въезда в страну.

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