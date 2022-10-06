Путин изменил указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации

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До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Разъяснения должны в первую очередь касаться тех, кто обучается по очной и очно-заочной формам в системах среднего и высшего образования в российских вузах.