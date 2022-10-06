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Путин изменил указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации

Полина Долганова
Политика
Путин изменил указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента РФ от 24 сентября 2022 года № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в документе на сайте Кремля.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу в оперативном порядке довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по вопросам предоставления отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Разъяснения должны в первую очередь касаться тех, кто обучается по очной и очно-заочной формам в системах среднего и высшего образования в российских вузах.

Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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