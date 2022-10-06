Дуров заявил о рисках взлома телефона хакерами из-за WhatsApp

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp* злоумышленники могут получить полный доступ к информации, которая хранится на телефонах пользователей.

— Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе, — написал Дуров в Telegram-канале.

2 октября специалисты компании «ДНС Ритейл», которая владеет интернет-магазином по продаже цифровой и бытовой техники DNS, обнаружили утечку персональных данных клиентов и сотрудников, произошедшую в результате хакерской атаки.

Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что на потерю данных в Сети моментально реагируют мошенники. В частности, самыми распространенными методиками для их использования являются спам-рассылка и мошеннические действия. Эксперт рассказал, что может предпринять пользователь в случае утечки своих данных.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.