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Эксперт по кибербезопасности объяснил, что делать в случае утечки личных данных в Сеть

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по кибербезопасности объяснил, что делать в случае утечки личных данных в Сеть
Фото: Depositphotos

СДЭК подтвердил факт утечки базы данных клиентов CDEK. Shopping и «СДЭК.Маркет», проводит проверку и работает над предотвращением распространения данных. Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что может предпринять пользователь в случае утечки своих данных.

— Если в двух словах, то абсолютно ничего. Это связано с тем, что человек передает свои данные, соглашаясь на передачу информации о себе. Когда данные утекают, то в дальнейшем человек не сможет как-либо их удалить, поскольку все, что есть в интернете, всегда остается в интернете. Даже если попросить удалить их у определенной компании, то они в любом случае останутся в Сети, — разъяснил он.

При этом эксперт обозначил две причины, по которым данные могут утекать в общий доступ.

— Данные могут утекать по двум факторам. Первый — человеческий фактор. В частности, недобросовестные сотрудники, которые могли слить информацию для своих личных целей абсолютно разного характера (политического и экономического). Также может сыграть роль личная неприязнь сотрудника к компании. Помимо этого, возможна продажа личных данных в даркнете. Это хороший заработок для сотрудников. Второй фактор — технический. Когда программисты оставляют некоторые лазейки, иногда умышленно. Если умышленно, то оставляют лазейки для себя. Чаще всего это лазейки неумышленные. Человек при этом может обратиться в суд, если его данные были опубликованы в Сети, — сказал специалист.

Также Вакулин уточнил, что на потерю данных в Сети моментально реагируют мошенники. В частности, самыми распространенными методиками для их использования являются спам-рассылка и мошеннические действия.

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