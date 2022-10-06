Ефимов: Производство мясной продукции в Москве выросло на 14 процентов

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Московские производители пищевой продукции в январе–августе текущего года выпустили на 14 процентов мясных изделий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 6 октября.

— В Москве продукты питания выпускают более 200 предприятий, среди них 24 производителя специализируются на изготовлении мясной продукции — сосисок, колбас, полуфабрикатов. За восемь месяцев этого года объем их производства вырос на 14 процентов по сравнению тем же периодом 2021 года, — сказал заммэра.

По его словам, производители мясной отрасли активно пользуются мерами поддержки города. Так, три предприятия имеют статус промышленного комплекса, другие активно обращаются за льготным кредитованием в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что столичная мясная продукция пользуется спросом не только в России, но и на зарубежных рынках.

До этого Ефимов заявил, что в январе–августе 2022 года столичные машиностроительные предприятия выпустили на 28,4 процента больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Такому росту способствует широкая системная поддержка от города.