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Cпрос на парикмахеров и мастеров маникюра вырос в Москве

Ирина Игнатенко
Город
Cпрос на парикмахеров и мастеров маникюра вырос в Москве
Фото: shutterstock

Бьюти-индустрия — это один из самых быстрорастущих сегментов на рынке услуг с устойчивыми темпами увеличения спроса.

Так, в Москве за последнее время вырос спрос на услуги парикмахеров (+ 57 процентов) и мастеров по маникюру (56 процентов). В целом спрос на услуги в сфере красоты во втором квартале увеличился на 62 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Уточняется, что в бьюти-сегменте работает большое количество мастеров, специализирующихся в различных сферах. Растет не только спрос, но и предложение: на 37 процентов увеличилось число объявлений от частных мастеров.

Чаще всего карьера бьюти-мастера может развиваться в двух направлениях: можно работать в салоне или заниматься частной практикой. Тенденция частной практики стала особенно заметна в 2020 году.

Многие делают выбор в пользу аренды своего кабинета и работы с постоянными клиентами, самостоятельно составляя график, передает РИАМО.

До этого ассистент кафедры управления персоналом ГУУ и консультант по управлению персоналом Екатерина Илларионова назвала несколько наиболее востребованных в ближайшие годы профессий.

Так, высоко будут цениться инженеры в сфере медицины и специалисты по лингвистическому анализу для разработки прорывных IT-решений, передает ФАН.

Вакансии главного геолога, программиста и стоматолога-имплантолога стали самыми высокооплачиваемыми в России в октябре.

Так, программисту Ruby в Москве предлагают до 350 тысяч рублей. В его обязанности входят программирование новых задач в области e-commerce, покрытие тестами критически важной бизнес-логики и выполнение front/back-задач.

Стоматологу-имплантологу в Астрахани предлагают заработную плату до 300 тысяч рублей. Главный врач офтальмологической клиники в Рязани может получать от 200 тысяч рублей.

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