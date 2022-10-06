Москвичи воспользовались сервисом консультаций по жилищным вопросам более 9 тысяч раз

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С начала года москвичи 9,3 тысячи раз воспользовались сервисом онлайн-консультаций специалистов столичного департамента городского имущества. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Граждане высоко оценивают качество предоставляемых услуг: средняя оценка, которую они поставили за консультации, — 4,8 балла из 5, — сказал руководитель ведомства.

Специалисты могут ответить на вопросы горожан более чем по 30 темам. Он отметил, что в третьем квартале этого года от москвичей поступило более 3,3 тысячи заявок.

Этот показатель на 33 процента превышает результаты за период с июля по сентябрь 2021 года, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого специалисты городских ведомств и центров госуслуг «Мои документы» перечислили самые частые вопросы москвичей, которые те задавали на онлайн-консультациях.

Как уточняется, чаще всего горожане интересовались вопросами регистрации недвижимости, оформления права собственности, а также заключения договора социального найма.