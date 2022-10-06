Более 500 новых трамваев закупили в Москве за пять лет

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Для комфорта пассажиров в Москве закупили более 500 новых трамваев в течение пяти лет. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 2017 года мы получили больше 500 трамваев российского производства, в этом году 43 новых «Витязя» вышли на маршруты севера и северо-запада, — говорится в сообщении.

Кроме того, в столице на 14 процентов увеличился штат водителей трамваев, а их зарплата выросла на треть по сравнению с прошлым годом и в настоящее время достигает 100 тысяч рублей.

В департаменте уточнили, что на московских трамвайных маршрутах работают более 1700 водителей. В следующем году планируется обучение еще 180 новых специалистов.

Так, благодаря внедрению новых технологий сроки учебного процесса сократились до менее четырех месяцев, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что инновационному поезду «Москва-2020» исполнилось два года, за этом время на линиях метро стало курсировать 840 таких вагонов.

Парк вагонов московского метро является самым молодым в Европе. В планах города — продолжить обновлять подвижной состав и улучшать комфорт поездок.