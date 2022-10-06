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Почти 850 вагонов поезда «Москва-2020» курсирует в столичном метро

Анастасия Колоскова
Город
Почти 850 вагонов поезда «Москва-2020» курсирует в столичном метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инновационному поезду «Москва-2020» исполнилось два года, за этом время на линиях метро стало курсировать 840 таких вагонов. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Ровно два года назад на Кольцевую линию впервые вышел инновационный поезд «Москва-2020» — самый современный состав столичного метро, превосходящий по многим характеристикам большинство зарубежных аналогов. За это время мы уже получили 840 вагонов, при этом за счет мер поддержки мэра и правительства Москвы производитель адаптируется к новым условиям, и поставки продолжаются, — сказал он.

Парк вагонов московского метро является самым молодым в Европе, подчеркнул он. В планах города — продолжить обновлять подвижной состав и улучшать комфорт поездок, объяснил Ликсутов.

Вагоны инновационного поезда имеют широкие дверные проемы, тихий салон и большое количество USB-разъемов для зарядки гаджетов. Помимо этого, в поезде работают кондиционеры с системой обеззараживания воздуха.

Поезда «Москва-2020» курсируют на Кольцевой, БКЛ и Калужско-Рижской линиях метро. Ежедневно они перевозят тысячи пассажиров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ликсутов рассказал, как в Москве улучшается транспортный сервис.

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