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Приметы и советы

Названы распространенные ошибки при покупке недвижимости

Ирина Игнатенко
Общество
Названы распространенные ошибки при покупке недвижимости
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Эксперты перечислили самые распространенные ошибки при покупке недвижимости.

— Самая большая ошибка при любом состоянии рынка и при любых обстоятельствах — это банальная халатность покупателя по отношению к сделке и собственным деньгам. Все проблемы идут именно из-за того, что при приобретении недвижимости какие-то нюансы просто выносятся за скобки или на них закрываются глаза, — сказал независимый эксперт Алексей Кричевский в комментарии Life.ru.

Нередко покупатели забывают изучить район, а также инфраструктуру вокруг объекта. Если не изучить район, есть риск купить квартиру в плохой локации с неудобной транспортной доступностью.

Кроме того, не стоит выбирать предложения с ценой, которая сильно ниже рыночной. Владелец строительной компании Максим Лазовский советует проверить юридическую чистоту продавца, наследственные вопросы и его дееспособность (нет ли учета в ПНД).

Сам объект необходимо проверить на предмет незаконных перепланировок и скрытых конструктивных изъянов. Также стало известно, что стоимость жилья в Москве за последние две недели снизилась на 20 процентов, а предложений о продаже недвижимости стало больше в три раза, передает ФАН.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута сообщил «Вечерней Москве», что на протяжении 2022 года многие продавцы квартир на вторичном рынке были готовы уступить в цене 10–15 процентов. Кроме того, из-за объявленной частичной мобилизации некоторые владельцы недвижимости могут срочно продавать свое жилье с дисконтом 25–30 процентов.

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