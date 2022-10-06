«Злые языки страшнее пистолета»: детей Пугачевой начали травить в школе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Любовь Аксенова, подруга певицы Аллы Пугачевой, рассказала, что причиной спешного отъезда Примадонны из России стала неблагоприятная обстановка в учебном заведении, где учились дети артистки Лиза и Гарри.

Из-за высказываний супруга артистки, шоумена Максима Галкина*, двойняшки попали в «неоднозначную ситуацию», считает она.

— Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут — злые языки страшнее пистолета. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают, — сказала она.

В связи с этими обстоятельствами Пугачева приняла решение обеспечить более спокойную обстановку детям, поэтому перевезла их в Израиль, передает News.ru.

До этого стало известно, что общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил России и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц.

Также члены организации призвали главу СК Александра Бастрыкина организовать проверку доходов Примадонны.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.