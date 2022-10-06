Школу и детский сад построят в Молжаниновском районе в 2023 году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Молжаниновском районе в САО идет строительство двух объектов образования: школы на 1100 мест и детского сада на 350 мест. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В настоящее время строительная готовность школы составляет 18 процентов. На объекте ведутся монолитные и отделочные работы, а также устройство инженерных сетей.

Здание детсада с бассейном готово на 21 процент, в нем специалисты завершили устройство монолитных конструкций. Глава департамента уточнил, что завершение работ намечено на 2023 год.

Загрутдинов также добавил, что в общей сложности на сегодняшний день за счет городского бюджета строятся 34 объекта образования общей площадью более 240 тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин констатировал, что в общей сложности с 2012 года в ТиНАО было введено в эксплуатацию 76 детских садов на 16 335 мест и 35 школ на 29 399 мест.