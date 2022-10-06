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Приметы и советы

Нарколог предупредил об опасности успокоительных настоек

Евгений Жуков
Общество
Нарколог предупредил об опасности успокоительных настоек
Фото: depositphotos

Злоупотребление спиртосодержащими успокоительными настойками может привести к острому отравлению и даже коме. Об этом в среду, 6 октября, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Специалист отметил, что такие настойки содержат спирт, поэтому при регулярном приеме возможны все негативные эффекты, связанные с употреблением алкоголя. А седативные компоненты только усиливают их.

По мнению Холдина, при неправильном расчете дозировки могут развиваться острые отравления — с развитием комы и необратимых изменений головного мозга. Также возможны изменения в психоэмоциональном состоянии человека: появляются перепады настроения, бессонница, ночные кошмары.

— Появляется навязчивое желание употребить успокоительное, и человек принимает все большую дозу препарата, а также увеличивает частоту приема для достижения успокаивающего эффекта, то есть формируются признаки психической зависимости, — передает слова Холдина агентство городских новостей «Москва».

До этого эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о скрытой опасности БАДов.

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