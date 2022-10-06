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Ряд российских артистов попали под новые санкции Евросоюза

Александр Афонин
Общество
Ряд российских артистов попали под новые санкции Евросоюза
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Юлия Чичерина, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист России Олег Газманов попали под новые санкции Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного в четверг, 6 октября, в официальном журнале ЕС документа.

Расширенные списки индивидуальных санкций будут действовать с момента публикации, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.

Позже стало известно, что представители оборонного сектора России попали под новые санкции. Ограничения коснулись лиц, участвовавших в организации и проведении референдумов о вхождении в состав России новых регионов.

Также в список персональных санкций попал российский философ Александр Дугин. По данным официального журнала ЕС, он «ответственен за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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