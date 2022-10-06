Аналитик рассказал, как отразится на россиянах запрет ЕС на обслуживание криптоактивов

Фото: Pexels

Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России, согласно которому предполагается ввести запрет на обслуживание криптоактивов россиян. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько выгодно это решение для западных стран и понесут ли потери граждане РФ.

Как рассказал аналитик Виктор Першиков, текущее положение относительно запрета на транзакции криптоактивов для российских граждан сформулировано неконкретно.

— На данный момент трудно понять, распространится ли этот запрет на всех граждан, которые имеют криптоактивы в ЕС, или он будет введен только для отдельных лиц, — пояснил Першиков.

Однако он дополнил, что подобное заявление со стороны Евросоюза не является неожиданностью.

— Многие европейские страны и компании уже давно хотят двигаться по пути запрета обслуживания российских граждан, — заметил собеседник «ВМ».

Кто пострадает

Першиков выразил мнение, что с февраля этого года, после введения первых пакетов санкций, количество граждан, которые продолжили использовать услуги компаний Евросоюза, значительно сократилось.

— Сейчас достаточно много альтернативных криптобирж и компаний, предоставляющих услуги по хранению такого вида валюты, поэтому найти нового провайдера для хранения средств жителям России не представит труда, — заявил эксперт.

Першиков отметил также, что компании Евросоюза никогда не были особенно популярны у криптоориентированной части населения России.

— Поэтому не думаю, что это сильно навредит рынку и отразится на бизнесе европейских компаний, потому что количество пользователей из России было крайне небольшим, — прокомментировал Першиков.

По его словам, Россия, в свою очередь, рискует потерять доступ к крупным криптобиржам.

— По всей видимости, некоторые биржи смогут ввести полный запрет на использование их площадки для россиян, — предположил собеседник «ВМ».

Он дополнил также, что последствия для Запада будут незаметными.

— Это связано с тем, что объем криптовалюты россиян в ЕС крайне незначителен. Россияне предпочитают пользоваться офшорными компаниями и биржами, — поделился Першиков.

Лишь отдельные компании, которые обслуживали российских граждан, по его словам, могут понести убытки. Однако прекращение обслуживания небольшого количества клиентов из России не должно оказать сильного влияния на положение компаний, что беспрепятственно позволит ограничить обслуживание для лиц из РФ.

Получится ли вывести средства

А что делать тем, кто хранит криптовалюту на европейских счетах? Аналитик пояснил, что подобное решение не предполагает под собой заморозку и изъятие активов россиян, а только лишь прекращает их обслуживание.

— Поэтому граждане РФ смогут беспрепятственно вывести свои средства с криптобирж, — рассказал Першиков.

Однако он добавил, что россияне не смогут пользоваться услугами криптовалютных бирж из ЕС.

— Российские граждане не смогут отправлять свою криптовалюту в компании ЕС, которые предоставляют сервисы по управлению активами и инвестициями, — заметил собеседник «ВМ».

Получится ли оплачивать покупки

Аналитик выразил мнение, что российским гражданам, которые используют криптовалюту в качестве средства оплаты и при этом хранят валюту на кошельках европейских компаний, потребуется в ближайшие сроки вывести активы с этих счетов. Это сократит риски попасть под санкционное давление.

— Но, по моему опыту, криптовалюта редко применяется в качестве средства платежа, поэтому введение санкций с меньшей вероятностью затронет платежную сторону. Они, скорее, затронут сторону накопления граждан, которые откладывают их в криптовалюте, — заключил Першиков.