«ЕС будет вынужден пойти на переговоры»: эксперты оценили вероятность смягчения санкций против России

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Европейский союз намерен ввести новый пакет санкций против России, так как это часть их политической игры. Как считает политолог Дмитрий Журавлев, новые пакеты санкций ЕС введет обязательно.

— Это часть политической игры. Если они не введут новые ограничения, их реакция на результаты прошедших референдумов будет неполная, — объяснил Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой».

Такого же мнения придерживается и политолог Иван Мезюхо. По его словам, смягчение санкций со стороны ЕС не произойдет в ближайшее время, однако они могут вводить послабления точечно.

— Секторальные послабления санкционного давления будут вводиться для того, чтобы спасти отрасли экономики европейских стран, — заметил Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что вводимые санкционные послабления не означают кардинального изменения политики Брюсселя по отношению к России.

— На данный момент санкции будут нарастать, но в будущем Евросоюз будет вынужден пойти на переговоры с РФ. При этом именно ЕС станет инициатором переговорного процесса, — заключил собеседник «ВМ».

Также эксперты рассказали о том, какие ограничения войдут в новый пакет санкций против РФ. По словам политолога Маркелова, наиболее значимыми направлениями для введения новых санкций являются нефтегазовая продукция, потолок цен на нефть и работа со страховыми компаниями.