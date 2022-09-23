Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Попробуют сократить доходы России»: какие санкции могут войти в восьмой пакет ЕС

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«Попробуют сократить доходы России»: какие санкции могут войти в восьмой пакет ЕС
Фото: Depositphotos

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может коснуться ограничения цен на нефть, информационных технологий (IT) и сферы кибербезопасности, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете ЕС.

Политолог Сергей Маркелов считает, что все санкции, которые появятся в восьмом пакете, можно разделить на два типа:

  • озвученные санкции, но «недобитые до конца»;
  • новые санкции.

Также эксперт обозначил наиболее значимые направления повторных санкций:

  • нефтегазовая продукция;
  • введение потолка цен на нефть;
  • работа со страховыми компаниями.

— Не доведенные санкции до конца — это, безусловно, ограничения, связанные с рынком энергоносителей. В седьмом пакете не доведен потолок цены на нефть, не договорились об управлении логистикой. В частности, запреты и ограничения на перевозку нефти, — пояснил Маркелов.

При этом специалист уточнил, что также европейцы планировали наложить ограничения на компании, которые должны страховать грузы и корабли. Собеседник «ВМ» уверяет, что сама по себе цена на энергоносители будет плавающей в зависимости от ситуации.

Политолог Юрий Светов в свою очередь выразил мнение, что европейские политики захотят договориться об ограничении поставок российской нефтегазовой продукции.

— В Евросоюзе обсуждение проходит достаточно сложно. Говорят, что есть некоторые европейские страны (не только Венгрия), которые возражают против новых санкций. Скорее всего, развитие получат те идеи, о которых говорили во время принятия первых санкций, — сказал специалист.

По его мнению, ценовой порог на нефть может снизиться еще больше, поскольку европейские политики не хотят, чтобы РФ получила прибыль от продажи энергоносителей.

— У них главная цель — не дать России использовать доходы от продажи энергоносителей на проведение СВО, — подчеркнул Светов.

При этом Маркелов добавил, что санкции могут коснуться и страховщиков, которые позволяли законным образом перевозить товары за рубеж и обратно.

— Безусловно, что под политическое управление поставят договоры страховых компаний, которые традиционно управляются западными компаниями, по страховке морских перевозок. Это то, что не доделано, — сказал эксперт.

В качестве новых санкций политолог выделяет IT-отрасль и кибербезопасность. По его словам, ранее санкции носили частный характер. К примеру, американская компания Microsoft заблокировала обновление своих продуктов, а Google ограничил управление своими облачными сервисами.

— Сейчас мы ждем в восьмом пакете, что это будет уже все озвучено. Некая политическая конструкция, что все IT-компании будут обязаны выполнять ряд условий, придуманных европейскими политиками. В частности, коснется это сетевых и серверных возможностей, — заявил специалист.

Маркелов уточнил, что санкции могут коснуться спутниковых возможностей и блокировки продуктов IT-компаний.

Говоря о кибербезопасности, политолог назвал Россию одной из самых сильных стран по разработке продуктов и по реализации в подобной сфере.

— Начиная с того, что наши хакеры — самые лучшие, соответственно, наши защитные системы хорошие, иначе бы нам не старались блокировать различные продукты. Вклад России в мировую кибербезопасность очень ценится, но он будет обесценен полностью, если нарушатся отраслевые киберсвязи, — сказал эксперт.

Специалист уточнил, что в качестве санкций может произойти расторжение всех контрактов по мировой кибербезопасности в российской части. По его мнению, подобными санкциями Евросоюз хочет отделить РФ от других стран.

Однако Светов считает, что на данном этапе сложно оценить, какого рода будут санкции в этом направлении.

— Что касается IT-технологий, то тут сложнее сказать, что они предложат, кроме вот этой идеи на запрет поставок в РФ всякого рода компонентов для новейших технических разработок. Возможно, введут запрет на то, чтобы IT-специалисты, находящиеся в западных странах, сотрудничали с компаниями внутри России, — считает специалист.

Также политолог уверяет, что ЕС «продолжит давить санкциями» на отечественную платежную систему.

— Мне кажется, что ключевое направление у них — это попробовать сократить доходы российского государства, а также нарушить функционирование финансовой системы страны, чтобы вызвать недовольство людей, — подытожил Светов.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте