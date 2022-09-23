«Попробуют сократить доходы России»: какие санкции могут войти в восьмой пакет ЕС

Фото: Depositphotos

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России может коснуться ограничения цен на нефть, информационных технологий (IT) и сферы кибербезопасности, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, какие санкционные направления в первую очередь могут быть затронуты в новом пакете ЕС.

Политолог Сергей Маркелов считает, что все санкции, которые появятся в восьмом пакете, можно разделить на два типа:

озвученные санкции, но «недобитые до конца»;

новые санкции.

Также эксперт обозначил наиболее значимые направления повторных санкций:

нефтегазовая продукция;

введение потолка цен на нефть;

работа со страховыми компаниями.

— Не доведенные санкции до конца — это, безусловно, ограничения, связанные с рынком энергоносителей. В седьмом пакете не доведен потолок цены на нефть, не договорились об управлении логистикой. В частности, запреты и ограничения на перевозку нефти, — пояснил Маркелов.

При этом специалист уточнил, что также европейцы планировали наложить ограничения на компании, которые должны страховать грузы и корабли. Собеседник «ВМ» уверяет, что сама по себе цена на энергоносители будет плавающей в зависимости от ситуации.

Политолог Юрий Светов в свою очередь выразил мнение, что европейские политики захотят договориться об ограничении поставок российской нефтегазовой продукции.

— В Евросоюзе обсуждение проходит достаточно сложно. Говорят, что есть некоторые европейские страны (не только Венгрия), которые возражают против новых санкций. Скорее всего, развитие получат те идеи, о которых говорили во время принятия первых санкций, — сказал специалист.

По его мнению, ценовой порог на нефть может снизиться еще больше, поскольку европейские политики не хотят, чтобы РФ получила прибыль от продажи энергоносителей.

— У них главная цель — не дать России использовать доходы от продажи энергоносителей на проведение СВО, — подчеркнул Светов.

При этом Маркелов добавил, что санкции могут коснуться и страховщиков, которые позволяли законным образом перевозить товары за рубеж и обратно.

— Безусловно, что под политическое управление поставят договоры страховых компаний, которые традиционно управляются западными компаниями, по страховке морских перевозок. Это то, что не доделано, — сказал эксперт.

В качестве новых санкций политолог выделяет IT-отрасль и кибербезопасность. По его словам, ранее санкции носили частный характер. К примеру, американская компания Microsoft заблокировала обновление своих продуктов, а Google ограничил управление своими облачными сервисами.

— Сейчас мы ждем в восьмом пакете, что это будет уже все озвучено. Некая политическая конструкция, что все IT-компании будут обязаны выполнять ряд условий, придуманных европейскими политиками. В частности, коснется это сетевых и серверных возможностей, — заявил специалист.

Маркелов уточнил, что санкции могут коснуться спутниковых возможностей и блокировки продуктов IT-компаний.

Говоря о кибербезопасности, политолог назвал Россию одной из самых сильных стран по разработке продуктов и по реализации в подобной сфере.

— Начиная с того, что наши хакеры — самые лучшие, соответственно, наши защитные системы хорошие, иначе бы нам не старались блокировать различные продукты. Вклад России в мировую кибербезопасность очень ценится, но он будет обесценен полностью, если нарушатся отраслевые киберсвязи, — сказал эксперт.

Специалист уточнил, что в качестве санкций может произойти расторжение всех контрактов по мировой кибербезопасности в российской части. По его мнению, подобными санкциями Евросоюз хочет отделить РФ от других стран.

Однако Светов считает, что на данном этапе сложно оценить, какого рода будут санкции в этом направлении.

— Что касается IT-технологий, то тут сложнее сказать, что они предложат, кроме вот этой идеи на запрет поставок в РФ всякого рода компонентов для новейших технических разработок. Возможно, введут запрет на то, чтобы IT-специалисты, находящиеся в западных странах, сотрудничали с компаниями внутри России, — считает специалист.

Также политолог уверяет, что ЕС «продолжит давить санкциями» на отечественную платежную систему.

— Мне кажется, что ключевое направление у них — это попробовать сократить доходы российского государства, а также нарушить функционирование финансовой системы страны, чтобы вызвать недовольство людей, — подытожил Светов.