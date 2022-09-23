В Британии раскрыли подробности новых санкций ЕС против России

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В новый пакет антироссийских санкций могут войти ограничения цен на нефть, а также сферы информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

По данным издания, некоторые страны Евросоюза, в частности Польша и страны Балтии, требуют принять новые меры, касающиеся предметов роскоши и сферы информационных технологий.

— Ожидается, что он (новый пакет санкций — прим. «ВМ») будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО, — отмечается в материале.

Также в ЕС поступают предложения об отключении российских банков от системы Swift, запрете на импорт алмазов. Такие меры Польша и страны Балтии призывают применить и в отношении Белоруссии, пишет РИА Новости.

Недавно американский политолог Стефан Эберт заявил, что введение потолка цен на нефть из России является ошибочной стратегией США.