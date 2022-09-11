В США назвали ошибкой введение потолка цен на нефть из России

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Введение потолка цен на нефть из России является ошибочной стратегией США. Об этом заявил американский политолог Стефан Эберт в воскресенье, 11 сентября.

— Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие, — сказал специалист.

Он отметил, что такая мера только усугубляет напряженность и является продолжением «экономической войны» наподобие тех, что США ведут с другими нефтедобывающими странами — Венесуэлой, Кубой и Ираном.

При этом Белый дом планирует ввести еще одну санкционную меру — рестрикции для компаний, которые будут скрывать происхождение нефти, добавил он. По его словам, США оказывают давление на страны G7 в вопросе установления потолка цен, поскольку Вашингтон призывал ЕС не покупать углеводороды из России.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о «действительно очень плохих» последствиях. Уточняется, что Эберт не понимает, каким образом США удастся контролировать происхождение нефтяных поставок, передают «Известия».

8 сентября Минфин США заявил, что не будет возобновлять закупки российской нефти после введения на нее лимита цен. В справочных материалах, размещенных в преддверии имплементации инициативы, ведомство напомнило, что США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из России, однако не отказывают в подобных закупках другим государствам.