Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Чайковская сменила госпитализированную Тарасову в жюри «Ледникового периода»

Александр Афонин
Общество
Чайковская сменила госпитализированную Тарасову в жюри «Ледникового периода»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Советский и российский тренер Елена Чайковская вошла в жюри шоу «Ледниковый период». Она пришла на смену госпитализированному заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Об этом стало известно в процессе съемок нового сезона программы. В жюри на месте Тарасовой была замечена Чайковская, передает Sports.ru.

До этого сообщалось, что Татьяну Тарасову доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим 75-летний тренер пропустила съемки нового сезона «Ледникового периода». За последний год ее госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия.

4 октября Тарасова высказалась о конфликте между фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным. По ее словам, соревнования давно закончились для обоих спортсменов.

В этот же день залуженный тренер СССР назвала идиотом своего бывшего ученика Евгения Плющенко. Причиной такой вспышки гнева послужили нападки фигуриста на другого бывшего подопечного Тарасовой Алексея Ягудина.

Знаменитости Татьяна Тарасова Госпитализация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте