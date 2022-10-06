Чайковская сменила госпитализированную Тарасову в жюри «Ледникового периода»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Советский и российский тренер Елена Чайковская вошла в жюри шоу «Ледниковый период». Она пришла на смену госпитализированному заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.

Об этом стало известно в процессе съемок нового сезона программы. В жюри на месте Тарасовой была замечена Чайковская, передает Sports.ru.

До этого сообщалось, что Татьяну Тарасову доставили в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим 75-летний тренер пропустила съемки нового сезона «Ледникового периода». За последний год ее госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия.

4 октября Тарасова высказалась о конфликте между фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным. По ее словам, соревнования давно закончились для обоих спортсменов.

В этот же день залуженный тренер СССР назвала идиотом своего бывшего ученика Евгения Плющенко. Причиной такой вспышки гнева послужили нападки фигуриста на другого бывшего подопечного Тарасовой Алексея Ягудина.