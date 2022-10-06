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The Telegraph: Решение России и ОПЕК сократить добычу нефти унизило Байдена

Александр Афонин
В мире
The Telegraph: Решение России и ОПЕК сократить добычу нефти унизило Байдена
Фото: whitehouse

Решение России и стран ОПЕК о сокращении добычи нефти заставило президента США Джо Байдена чувствовать себя униженным. Об этом в четверг, 6 октября, пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу.

— Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день <…> — это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное, — написал он.

Эксперт добавил, что подобное решение свидетельствует об изменениях в отношениях США и Саудовской Аравии в худшую сторону. Кроме того, ограничив добычу нефти, страны ОПЕК противопоставили себя западному альянсу, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Обозреватель Fox News Жанин Пирро заявила, что Джо Байден выставил себя «полным дураком» из-за подобного решения ОПЕК+. Она напомнила, что три месяца назад американский лидер просил у стран Ближнего Востока увеличить добычу нефти.

Нефть Джо Байден ОПЕК
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