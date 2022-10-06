«Полный дурак»: в США высмеяли Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти

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Президент США Джо Байден выставил себя «полным дураком» из-за решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом заявила обозреватель Fox News Жанин Пирро.

— Цены на бензин вновь начали расти, и пропагандистская машина Байдена возвращается к своим старым способам отвести от себя вину, — сказала журналист.

Она напомнила, что три месяца назад Байден просил у стран Ближнего Востока увеличить добычу нефти. После решения ОПЕК+ американский лидер планирует высвободить еще больше топлива из резервов, которые и так истощены, отметила Пирро.

5 сентября страны ОПЕК+ одобрили снижение объемов добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Так, страны альянса договорились вернуться к уровням добычи августа.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение России и стран ОПЕК+, связанное с сокращением добычи нефти, станет контрударом по планам Запада ввести потолок цен на энергоресурсы, которые приобретаются у Москвы.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ выразила солидарность с Россией. По ее словам, организация приняла ошибочное решение сократить добычу нефти на фоне ситуации на Украине.