Московская ведьма Алена Полынь рассказала, как защититься от энергетических вампиров

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Иногда после общения со знакомыми или коллегами возникает ощущение, что у вас отобрали энергию. Проявляется это внезапной усталостью, апатией или сонливостью. Все это — последствия бытового вампиризма. Что это за феномен, кто ему подвержен и как защитить себя от энергетических паразитов, «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь.

По словам ведуньи, энергетическим вампиром может быть любой человек: родственник, коллега, близкий друг:

— Энергетические вампиры действуют двумя способами: пытаются пробить на жалость или устраивают нападки — психуют, проявляют эмоции, могут даже заплакать. Негатив, как правило, при этом не направлен на собеседника. Но ему становится максимально некомфортно находиться в обществе энергетического вампира.

Полынь уточнила, что энергетически сильные люди при общении с вампиром сразу ощущают их негативное влияние и выстраивают броню:

— Сильный человек закрывается и не реагирует на любые нападки паразита. Стоит сказать, что сам вампир бессознательно выбирает себе более слабых жертв.

По словам ведьмы, отдельная группа ученых провела эксперимент, выяснив, что у жертв энергетических вампиров уменьшается количество крови в организме:

— И это правда! Казалось бы, это исключительно история, связанная с энергетическими потоками, но даже на физическом уровне можно ощутить перемены, которые возникают в результате воздействия вампира. И сокращение кровяных тел в организме — одно из ярких проявлений. Собственно, по этой причине после длительного общения с паразитом у человека начинают неметь конечности, так как идет недостаток крови.

К симптомам, возникающим после диалога с вампиром, по словам Полынь, можно также отнести тошноту, желудочные боли, развитие нервных недугов.

Чтобы противостоять негативному влиянию энергетического недруга, ведьма порекомендовала провести защитный ритуал:

— Берете булавочку и наговариваете ее. Можно сказать следующие слова: «Если кто мне зла пожелает, да наткнется на сию булавку. Заклинаю!» Здесь вы акцентируете внимание на этом предмете, который направляет весь негатив с вас на себя. Даже если вы не верите в магию, проведите этот эксперимент ради любопытства и заметите, что недруг, который захочет отобрать у вас энергию или причинить вред, наткнется именно на булавку, потому что вы когда-то сделали защитный маячок с этим предметом.

Таким способом можно обрести невидимую защиту от негатива. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что булавку нужно носить с собой и наговаривать ее каждый день, так как с такими недоброжелателями приходится сталкиваться постоянно.