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Улица в районе «Москвы-Сити» перекрыта из-за поджога автомобиля

Евгений Белоусов
Происшествия
Улица в районе «Москвы-Сити» перекрыта из-за поджога автомобиля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
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Безымянная улица возле башни «Федерация» «Москвы-Сити» перекрыта из-за поджога автомобиля. Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Перекрыта улица без названия между башней «Федерация» д. 12 и д. 19, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Движение по 1-му Красногвардейскому проезду осуществляется по одной полосе, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Возле башни «Федерация» «Москвы-Сити» загорелся автомобиль. Предполагается, что это был поджог. Источник «Вечерней Москвы» уточнил, что предполагаемый поджигатель, по предварительным данным, уже задержан.

До этого пожар произошел на внутренней стороне 100-го километра МКАД, в районе национального парка «Лосиный остров». На проезжей части загорелся автомобиль.

Еще одно ДТП в этот день произошло на юго-западе столицы. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на Симферопольском шоссе пострадали три человека.

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