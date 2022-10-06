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Захарова усомнилась в результатах расследования утечек на «Северных потоках»

Александр Афонин
В мире
Захарова усомнилась в результатах расследования утечек на «Северных потоках»
Фото: МИД РФ

Швеция стесняется назвать инцидент на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» терактом или экстремизмом, опасаясь грядущих находок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 6 октября.

— Оперативненько. Не подскажете, с какого моменты подрывы газопроводов называются «саботажем»? Диверсия, экстремизм, теракты — так было раньше. Стокгольм стесняется назвать вещи своими именами? С чего бы такая деликатность. Опасаются грядущих находок? — написала дипломат в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что с мест утечек на «Северных потоках» сняли оцепление, служба безопасности Швеции завершила осмотр газопроводов. Уточняется, что в результате осмотра следствие пришло к выводу, что утечки могли произойти в результате диверсии, однако предварительное расследование все еще не завершено.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Как отметил политолог Юрий Светов, случившиеся аварии на газопроводах с большой долей вероятности являются диверсией.

Швеция Мария Захарова Северный поток
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