Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков призвал все страны обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ударе

Александр Афонин
В мире
Песков призвал все страны обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ударе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мировое сообщество должно обратить внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о нанесении превентивного удара по России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 6 октября.

Он подчеркнул, что слова украинского лидера являются призывом к началу мировой войны. Ответственность за подобные заявления должны нести власти США и Великобритании, которые де-факто руководят деятельностью Киева, передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

4 октября директор ДНКВ МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва придерживается полной приверженности заявлениям ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Он напомнил, что соответствующий постулат был отражен в совместном заявлении лидеров ядерных держав в январе.

Политика Дмитрий Песков Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте