Песков призвал все страны обратить внимание на заявление Зеленского о превентивном ударе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мировое сообщество должно обратить внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о нанесении превентивного удара по России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 6 октября.

Он подчеркнул, что слова украинского лидера являются призывом к началу мировой войны. Ответственность за подобные заявления должны нести власти США и Великобритании, которые де-факто руководят деятельностью Киева, передает РИА Новости.

До этого Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

4 октября директор ДНКВ МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва придерживается полной приверженности заявлениям ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Он напомнил, что соответствующий постулат был отражен в совместном заявлении лидеров ядерных держав в январе.