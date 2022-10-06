Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский призвал НАТО нанести по России «превентивные» удары

Евгений Белоусов
В мире
Зеленский призвал НАТО нанести по России «превентивные» удары
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Такое заявление украинский лидер сделал в четверг, 6 октября, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

— Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия, передает РИА Новости.

30 сентября посольство России ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю. Дипломатическая миссия напомнила, что столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями.

Использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.

По словам генсека, риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.

Владимир Зеленский Россия НАТО Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Сохраним усадьбу предков Пушкина

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назван героем посмертно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Алла сожгла мосты

Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Все мнения
О проекте