Зеленский призвал НАТО нанести по России «превентивные» удары

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Такое заявление украинский лидер сделал в четверг, 6 октября, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

— Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия, передает РИА Новости.

30 сентября посольство России ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю. Дипломатическая миссия напомнила, что столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями.

Использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. Об этом в воскресенье, 2 октября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC.

По словам генсека, риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер. Кроме того, использование подобного вооружения не приведет к победе той или иной стороны, а лишь развяжет ядерную войну, которую нельзя допустить.