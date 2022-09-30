Посольство России ответило на сообщения о возможном ударе по Кремлю

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Столкновение ядерных держав грозит катастрофическими последствиями. Об этом напомнили в посольстве России в Вашингтоне, комментируя опубликованную в СМИ информацию о том, что Соединенные Штаты якобы разрабатывают возможность удара по военно-политическому руководству России в случае гипотетического применения ядерного оружия Москвой.

— Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, — отметили российские дипломаты, подчеркнув «эскалационный характер» подобной «безрассудной риторики».

Они заверили Вашингтон в решимости России в вопросах защиты суверенитета, территориальной целостности и населения любыми средствами и напомнили о последствиях «мыслительного эксперимента» американских «военных планировщиков».

— Любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями, — говорится в заявлении.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов в статье в журнале National Interest выразил мнение, что Соединенные Штаты своими действиями подталкивают ситуацию к столкновению двух крупных ядерных держав.